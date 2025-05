L’Open Source Intelligence (OSINT) est un domaine en constante évolution, où la recherche, l’analyse et l’exploitation des données accessibles publiquement sont au cœur des enjeux numériques actuels. OSINT-FR réunit une communauté passionnée de chercheurs, analystes, journalistes, professionnels de la cybersécurité et curieux désireux de développer et partager leurs compétences dans ce domaine fascinant.